Il “Natale delle Natività”, fra Federico II, Pergolesi e presepi a Sant’Agostino: il Comune di Jesi cerca sponsor

Varata la "mappa" per le Feste: decori urbani luminosi in centro, mercatino nella piazza intitolata allo Stupor Mundi, spazio bimbi. E i compleanni dell'imperatore, il 26 dicembre, e del compositore, 4 gennaio, inseriti nel programma

JESI – Comune di Jesi in cerca di sponsorizzazioni per sostenere le iniziative turistiche e culturali del prossimo Natale. In un cartellone che intende inserire, fra quelle tipiche delle Festività, anche la celebrazione di due ulteriore date legate alla nascita di personalità “jesine” illustri: l’imperatore Federico II, nato nella piazza che ne porta il nome il 26 dicembre 1194, e il compositore Giovan Battista Pergolesi, a sua volta nato poco distante il 4 gennaio 1710.

L’amministrazione ha stilato un programma di massima per un progetto che ha nome “Il Natale delle Natività” e dato il via libera per attivare l’acquisizione di manifestazioni di interesse e verificare la «disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento, a titolo di sponsor e donazioni, di eventi culturali e turistici per il Natale 2022».

Scena del presepe a San Savino dei Mastri Presepai

La “mappa” delle attività prevede «l’allestimento di decori urbani luminosi in diverse aree del centro storico; mercatino natalizio in piazza Federico II; la mostra dei Mastri Presepai presso il chiostro di Sant’Agostino; filodiffusione lungo Corso Matteotti; l’allestimento di un palco per spettacolo di fine anno; l’allestimento di uno spazio bambini presso piazza Colocci; attività varie della Consulta delle Pace; attività di supporto di Fondazioni e Società Partecipate».

Spiega la Giunta: «Il progetto si basa sulla volontà di inserire all’interno della tradizionale natività, quelle dei due illustri personaggi a cui la città ha dato i natali: Federico II e Giovanni Pergolesi, il primo nato il 26 dicembre 1194, il secondo il 4 gennaio 1710. Intorno a queste due date e chiaramente a quella del 25 dicembre, verrà creata una mappa di iniziative ed attività che si svolgeranno nei luoghi del centro storico».