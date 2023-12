La più grande pista di ghiaccio indoor della regione e del centro Italia, aperta dal 1989, è un'attrazione per grandi e piccoli. Con tante iniziative in arrivo

MONSANO – Aspettando il Natale scivolando sul ghiaccio, imparando a muovere i primi passi con i pattini e divertendosi con gli amici su una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio, anzi sulla più grande delle Marche.

È ufficialmente iniziato il countdown per le feste di Natale e al Paradise Playcenter di Monsano la festa è sul ghiaccio: unica pista di pattinaggio della Vallesina, unica indoor delle Marche e del centro Italia, attira centinaia di appassionati, di sportivi e di neofiti un po’ da tutta la regione e non solo. Si perché al maxi impianto indoor possono accedere sia i principianti sia chi è già al primo livello per divertirsi, allenarsi e per corsi di perfezionamento.

«Da noi è tradizione pattinare sul ghiaccio – spiega Enrico Marconato, titolare del Paradise – abbiamo aperto la pista nel 1989 investendo per migliorarla sempre di più. Oggi la pista di ghiaccio è la più grande al coperto delle Marche e del centro Italia, è aperta da ottobre ad aprile e permette di essere fruita con un biglietto a tempo illimitato».

Da sempre il Paradise punta sul divertimento di qualità: la nuova pista di pattinaggio è composta da un ghiaccio di altissima qualità per una migliore efficienza energetica. «Abbiamo puntato su un ghiaccio di alta qualità con un impianto che ci consente un risparmio energetico importante», aggiunge Marconato, sottolineando anche la grande attenzione all’ambiente come mission della proprietà.



La pista di pattinaggio su ghiaccio essendo al coperto può essere utilizzata con ogni condizione climatica, è aperta da giovedì a domenica specie nei festivi e prefestivi dal primo pomeriggio (le 15,30) fino all’una e trenta di notte per un divertimento senza fine. Spogliatoio e tribune sono riscaldati, per venire incontro anche agli spettatori… per chi il ghiaccio e il freddo li ama solo da lontano. Tante le possibilità di divertirsi, con agevolazioni, sconti e promo per tutta la famiglia, biglietti unici per trascorrere l’intera giornata al Paradise facendo la spola tra le varie attrazioni e giochi, tra cui il soft air e le escape room a tema a seconda dei diversi periodi, il babyland e il bowling.

«Le strutture e gli spazi dialogano tra loro – continua Marconato – chi viene a pattinare può fare una pausa, uscire, andare a bere una cioccolata calda, fermarsi a cena e rientrare a pattinare o alternare il pattinaggio a una partita di bowling o in sala giochi». «È un divertimento davvero per tutti – spiega Domenico Ronchi, istruttore federale della F.I.S.G. (Federazione italiana sport ghiaccio) – dai bambini di 4 anni agli adulti e perfino i sessantenni che vogliono provare. Il venerdì pomeriggio diamo la possibilità di imparare con corsi di avviamento al pattinaggio su ghiaccio o corsi di perfezionamento per chi è già al primo livello ma vuol migliorare. Siamo a disposizione per un divertimento comunque in sicurezza».

Alla pista del Paradise nei giorni scorsi, per la gioia dei bambini, sono anche arrivati i supereroi Marvel e le principesse Disney, un inizio in grande stile per il periodo più magico dell’anno. E sono in programma tante iniziative… «Il prossimo 17 dicembre alla pista di pattinaggio arriva Babbo Natale, poi avremo il cenone di Capodanno con tanto di spettacolo (info e prenotazioni allo 0731.605070) e la chiusura delle feste con l’arrivo della Befana il 6 gennaio. Insomma, il Paradise Playcenter è il luogo ideale per bambini, ragazzi e famiglie, per giocare e divertirsi ma anche per gustare buon cibo: vi aspettiamo!».

