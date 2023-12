Natale a Fabriano: 100 eventi, si parte con l’accensione dell’Albero in piazza del Comune

L’insieme degli eventi spazia dalle mostre all'allestimento di Presepi, passando per la musica, il cinema, il teatro, la danza, lo spettacolo, i laboratori per grandi e bambini, i convegni, la presentazione di libri, lo sport, i mercatini di antiquariato

FABRIANO – Un ricco calendario di eventi accompagnerà le festività di Natale e Capodanno a Fabriano: 100 iniziative arricchiranno l’intero mese di dicembre fino all’Epifania. L’insieme degli eventi spazia dalle mostre d’arte all’allestimento di Presepi, passando per la musica, il cinema, il teatro, la danza, lo spettacolo, i laboratori per grandi e bambini, i convegni, la presentazione di libri, lo sport, i mercatini di antiquariato. Il centro storico ospiterà la maggior parte degli eventi e tutti i contenitori culturali della città (Teatro Gentile, Oratorio della Carità, Pinacoteca, Biblioteca, Museo della Carta e della Filigrana, Palazzo del Podestà, Complesso San Benedetto, Cinema Montini, Centro di Aggregazione Giovanile, Museo Diocesano, Museo della civiltà contadina, Oratorio del Gonfalone, Zona Conce) saranno aperti e attivi nell’organizzazione di iniziative rivolte a tutte le età. La piazza del Comune, le parrocchie della Misericordia, di San Nicolò e San Giuseppe lavoratore e la cattedrale di San Venanzio saranno ulteriori luoghi di aggregazione e di appuntamenti culturali.

Il programma

Si parte con l’accensione dell’albero di Natale l’8 dicembre alle 17 in piazza del Comune. Quindi, tra le manifestazioni più importanti, il concerto della Banda Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco il giorno 12 dicembre alle ore 17 al Teatro Gentile; “Lo Schiaccianoci” eseguito dal Balletto del Teatro dell’Opera nazionale della Romania il giorno 14 dicembre ore 21 al Teatro Gentile; il concerto di tutti i Cori cittadini “Corinsieme per la Pace” il giorno 17 dicembre alle ore 17,30 presso il Teatro Gentile; il concerto del Corpo bandistico Città di Fabriano il giorno 23 dicembre alle ore 21,15 presso il Teatro Gentile; il Capodanno dei bambini e il Capodanno in Piazza il giorno 31 dicembre nel centro storico a cura dei commercianti e di Radio Gold; il concerto per il nuovo anno “Danubio” con la FORM, Filarmonica Marchigiana, il giorno 5 gennaio alle ore 21 al Teatro Gentile; le Befane volanti e la Tombola della Befana il giorno 6 gennaio pomeriggio in Piazza del Comune a cura di CAI e Proloco. Durante le festività si svolgeranno alcune rassegne e manifestazioni continuative come la stagione teatrale del Teatro Gentile con diversi appuntamenti, il Fabriano Film Fest, la Biennale di arte contemporanea Fabriano Contemporanea, la mostra Creativity in Fabriano.

«Le festività natalizie e l’arrivo del nuovo anno, – ha dichiarato il sindaco Daniela Ghergo – richiamandoci ai valori spirituali più profondi della nostra comunità ed esortandoci a vivere in pace e solidarietà, rappresentano anche momenti emblematici della ripartenza della città. La collaborazione che abbiamo instaurato, coinvolgendo i tanti mondi attivi e vitali di Fabriano, il suo straordinario tessuto di volontariato e civismo, ha prodotto moltissime iniziative e un calendario di appuntamenti di estrema ricchezza, simbolo di una città veramente creativa. Tutti possono partecipare, ognuno ha la possibilità di farlo. Una comunità che sa unirsi e che nella coesione trova la propria maggiore forza, è la migliore espressione della capacità di affrontare le sfide del nostro comune futuro». Secondo l’assessore comunale alla Bellezza Maura Nataloni «con questo programma di eventi natalizi completiamo un anno intenso nel quale abbiamo ricercato l’apporto di tutte le persone di buona volontà. Il centro storico è tornato ad essere un luogo pulsante, un attrattore di eventi e partecipazione, come già accaduto con la Festa di Scienza e Filosofia, il Palio di san Giovanni Battista, il cartellone degli eventi estivi, Fabriano Carta è Cultura ed ora con il calendario degli eventi per le festività natalizie. Ringrazio tutte le associazioni che hanno dato il loro contributo, ribadendo ancora una volta il senso di appartenenza che le lega alla città e invitiamo tutti a venire a Fabriano per vivere insieme il Santo Natale e l’inizio del nuovo anno».

Ancora, per l’assessore all’Attrattività Andrea Giombi «abbiamo realizzato un programma di eventi che accompagna il percorso delle festività religiose rispettandone il senso. Per questo abbiamo puntato sulla partecipazione, sull’accoglimento delle proposte che ciascuna realtà cittadina ha avanzato, sul lavoro dal basso e sulla sobrietà. Questa impostazione ha consentito di mobilitare le tante energie di cui la città dispone, in particolare quelle giovanili, componendo un calendario che ha una grande valenza turistica e che esprime la dinamicità di cui Fabriano è capace. I servizi di informazione e accoglienza turistica e gli operatori fabrianesi del settore garantiranno ai visitatori una permanenza d’indubbia qualità». Infine, l’assessore comunale alla produttività Francesca Pisani «costruire un programma per le festività così articolato è stato possibile anche grazie all’impegno di commercianti e artigiani con i quali l’ascolto e la condivisione è costante. L’obiettivo di fare del centro storico il punto di riferimento della città è oggi una sfida per tutte le Amministrazioni locali delle città medie del Paese. Accompagnare il calendario annuale con eventi programmati, come stiamo cercando di fare, è un pezzo importante della risposta che possiamo dare». Il programma completo di Natale a Fabriano è disponibile nel sito istituzionale www.comune.fabriano.an.it e nella pagina Facebook e account Instagram Fabriano Eventi.