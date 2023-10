Natale 2023, la richiesta di Jesiamo: «Riportate in piazza la pista di ghiaccio»

JESI – Per il Natale 2022 era stata portata in piazza Federico II dall’amministrazione Bacci, non senza polemiche a precederla quali, ad esempio, la contrarietà espressa da Legambiente. Ora Jesiamo, all’epoca governo e oggi opposizione, chiede di riproporre per le prossime festività natalizie l’iniziativa della pista di pattinaggio su ghiaccio in piazza e lo fa con una mozione all’ordine del giorno del Consiglio comunale di domani 26 ottobre.

«La mozione – spiega Jesiamo presentandola – riguarda l’organizzazione degli eventi per il prossimo periodo natalizio. L’idea lanciata è che tra essi torni la pista di ghiaccio che un paio di anni fa aveva attratto nel post-covid molti ragazzini e famiglie lungo il centro cittadino provenienti anche da fuori città. Prendendo spunto dal poco riscontro avuto nell’organizzazione degli eventi natalizi nel 2022 che ha di fatto ridotto le presenze anche per gli acquisti in città, ci sembra opportuno capire per tempo quali sorprese riserverà l’Amministrazione Comunale sotto l’albero. Intanto, durante i lavori della Commissione Consiliare, sono stai annunciati 20 mila euro provenienti da privati proprio per l’organizzazione degli eventi natalizi, chiederemo quali sono le intenzioni della Giunta nel dirottare tali risorse».

Pista di ghiaccio, la mozione

Si legge nella mozione: «Nel Natale 2021 l’attrazione principale è stata sicuramente la pista di ghiaccio, che ha portato una vera ventata di aria fresca soprattutto fra i numerosissimi giovani. Di tutt’altro impatto il Natale 2022, con piazza Federico II lasciata al buio dal non completamento dei lavori per la illuminazione e ridotta a cupo palcoscenico ospitante alcuni spauriti e coraggiosi ambulanti. Situazione che ha reso Jesi e il suo centro storico assolutamente non attrattivo, con le conseguenti ripercussioni per il commercio». Secondo Jesiamo: «Il non programmare per le prossime festività alcuna iniziativa che possa essere di attrazione per le attività commerciali sarebbe visto come un segnale di estrema disattenzione verso le stesse e la città in genere. Nel Natale 2021 l’installazione della pista di ghiaccio ha avuto un ottimo apprezzamento, non fu altrettanto apprezzata dalle allora opposizioni in quanto ritenuta di elevato impatto ambientale».

Jesiamo invita allora l’amministrazione a «programmare senza indugio le iniziative per le prossime festività natalizie, fra le quali si auspica anche la previsione di una pista di ghiaccio da far realizzare, se ritenuto necessario, secondo criteri di ecosostenibilità».