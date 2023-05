Musica, rock e motori: miscela esplosiva per il “2° Motorshow Fabriano”

FABRIANO – Musica, rock e motori. Ma anche ottima gastronomia. Sono questi gli ingredienti fondamentali che fanno del “2° Motorshow Fabriano” un evento imperdibile. Organizzato da Scuderia Autocross Marche, Scuderia Catria, Uisp e Agriturismo “Il Gelso”, l’evento attirerà appassionati da tutta la regione (e non solo) nel weekend da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Interessante il cartellone che miscela esposizioni di mezzi, concerti live, momenti di sport e intrattenimento per bambini a un’attenta gastronomia che porta in tavola le eccellenze del territorio e i piatti della tradizione.

L’evento è ospitato nel grande parco dell’agriturismo in frazione Melano 102 e ogni giorno oltre a stand gastronomici per una ristorazione fast ma sempre di ottima qualità, sarà attivo il servizio ristorante sia a pranzo che a cena con menù variegati che puntano sulla tradizione e rileggono, nei piatti, anche la storia del territorio.

«Negli stand gastronomici -spiega Romualdo Cofani, fondatore dell’Agriturismo Il Gelso – un’ampia offerta gastronomica con panini con braciole, salsicce, porchetta, hamburger e bevande; ma saremo attivi anche nel reparto ristorante – a pranzo e cena – per chi volesse gustare i nostri piatti più comodamente. Le nostre proposte di punta sono quelle della tradizione: per la pasta ovviamente le “pincinelle”, una pasta “povera”, figlia di un tempo e della tradizione, realizzata con un impasto di sola acqua e farina che presentiamo condita con sughi alla boscaiola o misto bosco (funghi e tartufo), poi i ravioloni di carne fatti in casa (ai funghi, tartufo e ragù classico), le nostre tagliatelle con il sugo della nonna, le grigliate miste, senza dimenticare un’ampia selezione di salumi con al centro l’immancabile salame di Fabriano, presidio Slowfood, accompagnato da un assortimento di formaggi».

Il Gelso permette anche di pernottare, grazie alle 11 camere che completano l’offerta ricettiva della struttura, nata nel 2022 da un’idea di Romualdo Cofani e che poi negli anni, con le varie ristrutturazioni alla stalla e al fienile (annessi della casa colonica originaria), si è trasformata in questa oasi deliziosa immersa nel verde di Fabriano con piscina e solarium, giochi per bambini, ristorante, bed and breakfast e fattoria con animali ruspanti. Le camere e il suggestivo porticato dove vengono serviti pranzi e cena d’estate sono gli ultimi nati della struttura. Romualdo Cofani recentemente ha passato il timone ai figli Luca, Michele e Alessandro tutti periti agrari, cresciuti con la passione per il territorio, la natura e per la tradizione. Sono loro il futuro del Gelso. Ma resta pilastro inamovibile e insostituibile della cucina la signora Emanuela Cofani moglie di Romualdo, cui si devono tutti i meravigliosi piatti in degustazione.

Sbirciando nel programma, il taglio del nastro sarà venerdì 2 giugno dalla tarda mattinata con esibizioni di fuoristrada, autocross terapia per diversamente abili, l’esposizione e la dimostrazione di trattori d’epoca, il raduno di trattori moderni e di auto tuning. Per i più piccoli, gonfiabili e mini quad, e l’orchestra Googanza. Attivi punti ristoro e il ristorante Il Gelso aperto sia a pranzo che a cena. Sabato 3 giugno, al via le prove libere di autocross, fuoristrada, con l’esposizione di trattori d’epoca, gonfiabili e mini quad per bambini, poi la musica straordinaria della cover band di Vasco, “Le Bollicine”. Domenica 4 giugno, la conclusione della manifestazione con le qualifiche al via dalle ore 9, la prima manche, esibizione di fuoristrada e di trattori d’epoca cui seguiranno le premiazioni. Per i bimbi sempre gonfiabili e mini quad.

Il Ristorante “Il Gelso” domenica sarà aperto solo a pranzo.