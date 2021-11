Jesi, movida e incontri sportivi sotto la lente del Commissariato

JESI – Movida, controlli stradali e ordine pubblico durante gli eventi sportivi del weekend. L’attività degli agenti del Commissariato di Jesi ha interessato diversi fronti nel fine settimana appena trascorso e per fortuna, sembra che non si siano registrati eccessi o problemi.

Sono stati impiegati complessivamente 8 equipaggi delle volanti che hanno identificato 40 persone e sottoposto a controllo 15 vetture. Non sono emerse irregolarità né al Codice della strada né a fattori correlabili alle misure attive in materia di contrasto alla pandemia. Anche sul fronte della movida sembra che non si siano registrati eccessi di sorta, tanto che non sono pervenute richieste di intervento alla sala operativa.

Unico intervento di rilievo nel weekend, un sinistro stradale all’alba di domenica in via San Marcello, in cui due giovani a bordo di una vettura che si è ribaltata, sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118.

Parallelamente alla prevenzione delle stragi del sabato sera e ai controlli della movida, gli agenti del Commissariato hanno eseguito servizio di vigilanza durante le competizioni sportive: l’incontro di calcio della Jesina Calcio contro la Biagio Nazzaro di Chiaravalle disputata allo stadio Carotti di Jesi e la partita di basket disputata tra Aurora basket Jesi e Civitanova Marche, giocata al PalaTriccoli di Jesi. Entrambi gli incontri si sono svolti senza incidenti tra le rispettive tifoserie e anche in campo, nel pieno rispetto di tutte le norme.