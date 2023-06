Motorshow Fabriano, rombano i motori della 2° edizione

FABRIANO – Era stato rinviato a causa dei capricci del meteo. Ma stavolta Giove pluvio non impedirà al “Motorshow Fabriano” di far rombare i suoi bolidi per la seconda, attesissima edizione, che si svolgerà nel weekend dell’8 e 9 luglio presso l’agriturismo Il Gelso in frazione Melano 102. L’evento, organizzato da Scuderia Autocross Marche, Scuderia Catria, Uisp e Agriturismo “Il Gelso”, scalda i motori – è il caso di dirlo – per una due giorni dedicata alle gare, alla velocità, ma anche al divertimento e alla buona cucina a cura degli chef dell’agriturismo Il Gelso. Garantito anche l’intrattenimento live per tutti.

Si comincia sabato, dalle ore 11 in poi in un crescendo di emozioni e di momenti da vivere all’interno del grande parco dell’agriturismo. Tra autocross terapia, raduno dei trattori, raduno di auto tuning, intrattenimento per bambini, poi musica ad alto voltaggio con Le Bollicine, cover band di Vasco Rossi, che faranno ballare e sognare con il meglio del repertorio del rocker di Zocca. Domenica sarà il Dj Sciuby a far ballare e divertire il pubblico, in consolle insieme a Dj Cerino. L’evento è ospitato nel grande parco dell’agriturismo in frazione Melano 102 e ogni giorno oltre a stand gastronomici per una ristorazione fast ma sempre di ottima qualità, sarà attivo il servizio ristorante sia a pranzo che a cena con menù variegati che puntano sulla tradizione e rileggono, nei piatti, anche la storia del territorio a cura de Il Gelso. Insomma, ci sono davvero tutti gli ingredienti per divertirsi e per stare bene in questo attesissimo weekend che porterà a Fabriano non solo appassionati di motori, ma anche famiglie con i bambini e curiosi. E ciascuno potrà trovare il proprio spazio ideale, fra attrazioni, musica, esposizioni di mezzi, gare, concerti, trattori d’epoca e moderni, auto tuning e le premiazioni del Trofeo Uisp. Per i più piccoli, gonfiabili e mini quad.