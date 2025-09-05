Motori, Musica e Divertimento con il “Motorshow Vallesina”

Tra le novità della sesta edizione, in aggiunta alle esibizioni mozzafiato dei piloti professionisti, sono stati ampliati gli spettacoli serali

MONSANO – Torna il Motorshow Vallesina al Paradise Playcenter di Monsano (AN). Tra le novità della sesta edizione, in aggiunta alle esibizioni mozzafiato dei piloti professionisti, sono stati ampliati gli spettacoli serali. Per tutto il weekend, Festa della Birra con la Paulaner (birra ufficiale dell’Oktoberfest) e stand gastronomici, anche domenica a pranzo. Street food Paradise, Cocktail bar e Specialità del Ristorante jesino “La Rincrocca”, per soddisfare tutti i gusti.

Il “Motorshow Vallesina” inizia venerdì sera 12 settembre alle 18:00, per proseguire sabato dal pomeriggio e domenica tutto il giorno.

Nell’area drift, dimostrazioni di piloti della Esina Performance, spettacolari esibizioni di stuntmen professionisti, tra cui Alessandro Masiello, oltre a show acrobatici di “Moto freestyle” di Leonardo Fini, James Trincucci e Davide Zilio.

Mentre lo spazio “off-road” è dedicato a un emozionate percorso per fuoristrada con salite, discese e pendenze, realizzato da Autofficina Morganti, a cui si aggiunge un circuito moto enduro del Motoclub Vallesina.

Il pubblico potrà anche salire a bordo e provare l’adrenalina di “Drift” e “4×4 offroad” a fianco dei piloti.

Le aziende partner dell’evento invece allestiranno le loro aree espositive e ci sarà anche una zona per il Supercar Test drive “Ferrari e Lamborghini”, organizzato da Taddei Group.

L’evento ospiterà, inoltre, raduno auto tuning, organizzato da Adriatic Racing Team ASD e nell’area moto expo saranno presenti Motoperbacco e le immancabili Harley Davidson by Route 76 e Lupi Maris Free Chapter.

Il programma non tralascia la vocazione “family” del Paradise e prevede tanto divertimento su misura per i più piccoli negli spazi riservati alle minimoto, in quella dei giochi con clown (sabato e domenica pomeriggio) e all’interno del locale.

Presenti anche le società sportive Polisportiva Monsano e Pallamano Chiaravalle, che presenteranno le loro prime squadre del nuovo campionato.