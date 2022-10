Jesi, in mostra alla galleria Grida i “Quadri fotografici” di Mauro Maletti

Le opere esposte saranno in vendita. Il vernissage è in programma sabato 15 ottobre nello spazio d'arte di via Pergolesi

JESI – Dal 15 al 29 Ottobre la Galleria d’Arte GRIDA (via Pergolesi, 32 – Jesi) ospiterà “Quadri fotografici”, mostra fotografica personale di Mauro Maletti, fotografo e artista modenese.

GRIDA è un progetto di Lucia Paciarotti e Matteo Stronati, con la Direzione artistica di Davide Zannotti. Un nuovo spazio dedicato alla pittura, alla fotografia e alla scultura con la voglia di proporre sia artisti storicizzati presenti a livello museale che emergenti del panorama italiano ed internazionale di varie tendenze artistiche.

Mauro Maletti, classe 1946, professione restauratore di quadri antichi, ex insegnante di disegno e storia dell’arte, appassionato di cinema e fotografia.

«Dopo anni trascorsi a riparare i guasti prodotti dal tempo – per non dire quelli dei miei colleghi restauratori – desideravo fare qualcosa che mi appartenesse integralmente al punto che, per un attimo, ho pensato di riprendere a dipingere. Poi, quando ho capito che per sfidarmi fino in fondo dovevo cambiare lo strumento e la tecnica di espressione, ho scelto di usare la macchina fotografica – mia passione da sempre – con un approccio nuovo, perché la sua capacità di cogliere l’istante e insieme di sprofondarlo nell’eternità è ineguagliabile».

Le opere esposte saranno in vendita.

Il vernissage si terrà alle ore 18 di Sabato 15 Ottobre presso i locali della galleria e sarà ospite l’artista Mauro Maletti. Sarà presente anche il suo Gallerista di riferimento, l’artista Pierluigi Pollio.