Una vita dedicata al lavoro: è morto a 62 anni Fabio Petrini della storica Officina Meccanica jesina

JESI – Una vita dedicata al lavoro, un volto divenuto familiare per tantissime persone che considerano l’officina dei fratelli Petrini di Jesi, in via Salvemini, un punto di riferimento da molti anni. Ha combattuto strenuamente contro una terribile malattia che non gli ha lasciato scampo. È morto questa mattina, all’età di 62 anni, Fabio Petrini, apprezzato artigiano jesino.

Appassionato di motori fin da giovanissimo, Fabio Petrini ha trasformato la sua passione in lavoro, sempre al fianco del fratello Igino nell’officina meccanica con sede prima in via Ancona, poi dal 2000 in via Salvemini 7/b, alle spalle del Conad. Un’attività storica la loro, che ha visto i fratelli Petrini resistere alla crisi e alla pandemia, mantenendosi sempre un punto di riferimento per i tantissimi clienti. La notizia del decesso è rimbalzata in città questa mattina suscitando profondo cordoglio.

Lascia nel dolore la moglie Paola, il fratello Igino, le nipoti Eleonora e Barbara, i cognati, i suoceri e tantissimi amici. Partecipano al lutto i dipendenti e collaboratori dell’autofficina.

La salma è stata composta alla casa funeraria di Santarelli (via Breccia, accanto all’ex Mercatone Uno di Monsano), dove amici e parenti potranno rivolgere l’ultimo saluto prima della sepoltura.

I funerali saranno celebrati giovedì 30 dicembre alle 14,30 nella chiesa parrocchiale “Santissimo Sacramento” di Agugliano, poi il feretro proseguirà per il cimitero locale.