Ciao Filippo, tutta Monsano piange per te: domani i funerali del 17enne centauro

MONSANO – Tutto il paese in lutto per il giovanissimo Filippo Montero Nunez, 17 anni, vittima di un terribile incidente in sella alla sua moto da cross 125cc, il 28 dicembre scorso in via Puglie, nella zona industriale. La moto su cui viaggiava insieme a un amico si è scontrata con un camion. Un impatto devastante. Contuso e sotto choc l’amico e coetaneo che viaggiava dietro.

Filippo Montero Nunez

Ma per Filippo è stato troppo. Dopo quattro giorni di agonia nel reparto di Rianimazione dell’ospedale regionale di Torrette dove era stato trasferito subito in condizioni critiche e dove è rimasto in coma irreversibile, il giovane cuore di Filippo ha smesso di lottare, gettando la sua famiglia nella disperazione.

La salma è stata composta alla Casa funeraria Santarelli (via Breccia, accanto all’ex Mercatone Uno) dove già nella giornata di oggi sarà possibile portare un saluto alla famiglia e salutare Filippo per l’ultima volta prima della sepoltura. I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 5 gennaio) alle ore 15:30 nella chiesa Santissimo Sacramento di Monsano, poi il giovane riposerà nel cimitero comunale.

Alla mamma Elizabeth e al padre Robert, alla sorella Gabriela e agli zii, si stringono gli amici, i compagni di scuola, tutto il paese di Monsano. La famiglia ha voluto salutare Filippo con un messaggio di speranza, riportato nel necrologio: «nessun sole sopravvive al tramonto, ma risorgerà e porterà l’alba». Così il sorriso di questo ragazzo volato via all’alba della vita, resterà impresso nel cuore di chi lo ha conosciuto e amato.