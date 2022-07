Morro d’Alba, i Taranta Niura infiammano il Lacrima Wine Festival

MORRO D’ALBA – I ritmi dei Taranta Niura hanno infiammato Morro d’Alba ieri (2 luglio), per la seconda serata del Lacrima Wine Festival. La pizzica e la taranta del gruppo salentino hanno trascinato piazza Barcaroli nei balli tra i più conosciuti del Mediterraneo, proseguendo il viaggio tra le danze del mondo iniziato venerdì 1 luglio (serata inaugurale della manifestazione) con il flamenco spagnolo. E questo viaggio continuerà sabato 9 luglio con la serata dedicata al tango argentino, con le Storie de Tango del Trio Accord formato da Selene Pedicini, violino, Giovanna D’Amato, violoncello, Ezio Testa, fisarmonica e con i ballerini argentini Melina Mourino e Luis Cappelletti (alle 22, sempre a piazza Barcaroli). Grande successo ieri sera anche per la Cena in bianco con calice di rosso, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate del borgo.

Stasera (3 luglio) spazio alla musica klezmer del Duo Nihz: Bobby Rootveld (chitarra, percussioni e voce) e Sanna van Elst (registratori e voce), musicisti olandesi con un legame estremamente forte con la musica ebraica. Il nonno di Bobby era infatti ebreo, unico membro della sua famiglia sopravvissuto alla Shoah. Per questo suonare musica ebraica per il Duo Nihz è soprattutto entrare in contatto con il proprio background, la propria storia e le proprie radici ed onorare queste radici (ore 21.30, piazza Barcaroli). Ma il Lacrima Wine Festival anima Morro d’Alba sin dalla mattina con l’iniziativa rivolta ai bambini Mistero al museo, laboratorio culturale che si svolge tra il Museo Utensilia ed il Camminamento La Scarpa (ore 10-12 e 16-19) e al calar del sole, Passeggiata musicale, lungo il camminamento di ronda, dal tramonto fino a notte inoltrata, con allestimento di candele e suggestive atmosfere, il tutto accompagnato da degustazioni di vino e prodotti tipici.

Taranta Niura a Morro d’Alba

La manifestazione, nata da un’idea del Maestro Giovanni Seneca, direttore artistico del Festival, proseguirà per tutta la settimana fino al prossimo weekend. Domani, lunedì 4 luglio ancora un’iniziativa rivolta ai più piccoli Letture animate per bambini, a cura della Biblioteca comunale (ore 17.00-19.00 giardino presso piazzale Bersaglieri) e poi appuntamento con il Progetto Vinum, dalla ricerca le nuove prospettive per un futuro ecosostenibile nella produzione vinicola.Alle 18, all’Auditorium Santa Teleucania saranno presentati i risultati degli studi condotti in collaborazione con l’Università di Camerino per il riutilizzo degli scarti di produzione del Lacrima per la realizzazione di prodotti cosmetici e di nutraceutica. Parteciperanno la Regione Marche, Alberto Mazzoni, direttore dell’Istituto Marchigiano di Tutela Vini, Università di Camerino, il sindaco di Morro d’Alba, Enrico Ciarimboli ed i rappresentanti delle cantine partecipanti al progetto. In serata, apertura straordinaria del Museo Utensilia (ore 22-24). Martedì 5 luglio, Chiese aperte, visita guidata in notturna alle chiese del borgo: Chiesa di San Gaudenzio, San Benedetto e Santa Teleucania, fra tesori nascosti e leggende del patrimonio artistico di Morro d’Alba (alle 21.30 alle 23).

Per tutta la settimana e fino al 10 luglio continuano anche le iniziative delle quattordici cantine che hanno aderito al Lacrima Wine Festival: Vicari, Bolognini, Marotti Campi, Tenuta di Fra, Filodivino Wine Resort & SPA, Tenuta San Marcello, Vigna Degli Estensi, Cantina Mazzola, Cantina Fratelli Badiali, Cantina Badiali & Candelaresi di Samuele Ronconi, Cantina Romagnoli, Cantina Mezzanotte, Podere Santa Lucia, Cantina Marconi. Sarà possibile entrare in cantina per degustazioni e visite alle aziende vitivinicole aderenti. Tra le proposte speciali dei produttori: l’esperienza unica “Dormire sotto le stelle”, alla Tenuta di Fra (Morro d’Alba), addormentarsi in mezzo ai vigneti, sotto la tenda delle stelle. Tra le uve dolci, un tavolo ben posato, per due, antipasti marchigiani, il tramonto. Vino per tutta la notte e sveglia con i primi raggi di sole (dal 1 al 10 luglio su prenotazione). Martedì 5 luglio, alla cantina Vicari Morro d’Alba, “Calici al tramonto”: un calice di vino e taglierino con prodotti tipici per godersi il tramonto sui vigneti, dalle 18.30 alle 21.00 su prenotazione. E ancora: mercoledì 6 luglio la cantina dei Fratelli Badiali curerà la degustazione dell’evento “Ciak and wine”, a piazza Barcaroli (Morro d’Alba). Proiezione sotto le stelle di “Un’ottima annata – A Good Year” (2006), di Ridley Scott, con Russell Crowe e Marion Cotillard (21.30). Sempre mercoledì 6 luglio, dalle 19.30 alle 21.30, alla Cantina Mezzanotte (Senigallia), “Stelle e Van Gogh, un aperitivo appennello – dipingi una serata divertente”.

Alla Tenuta San Marcello (San Marcello), giovedì 7 luglio la serata in collaborazione con il FAI Jesi e Vallesina, “Le terre del vino”, visita guidata in cantina e spettacolo di danza, alle 19.30.