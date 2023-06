Morro D’Alba: sorpreso con 2 chili di hashish in macchina, arrestato un 22enne

Il giovane sfrecciava per le strade del paese a bordo della sua auto e alla vista dei Carabinieri ha lasciato trasparire un eccessivo nervosismo

MORRO D’ALBA – Sfrecciava al volante della sua auto per le strade del paese e quando i Carabinieri della locale Stazione hanno intimato l’alt, il giovane automobilista ha manifestato un nervosismo eccessivo. Circostanza che ha indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo e dare seguito, d’iniziativa, a una perquisizione personale e veicolare.

Dalla perquisizione è spuntato il carico illecito: vari panetti di hashish, del peso complessivo di 2 kg e ulteriori 37 grammi di cocaina, oltre a 204 grammi di marijuana. L’operazione dei militari di Morro D’Alba è scattata mercoledì scorso e si inserisce nell’ambito di servizi predisposti dal Comando Provincia di Ancona per rendere ancora più pregnanti le attività di controllo del territorio e di contrasto alle forme di illegalità. L’automobilista – un ragazzo di 22 anni – è stato dunque arrestato con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Montacuto. Il Giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso ulteriori indagini per capire il canale di approvvigionamento e i destinatari di tutta quella droga.