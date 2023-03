Morro D’Alba, si ribaltano con l’auto: feriti due coniugi

MORRO D’ALBA – Rocambolesco incidente questa mattina attorno alle 11,40 sulla rotatoria della strada provinciale Sp13 per la località Sant’Amico. Una vettura con a bordo due coniugi di Morro d’Alba – 75 anni la donna al volante col marito ultraottantenne sul sedile del passeggero – per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri, ha perso il controllo andando a finire fuori strada dopo aver capottato. Immediato l’allarme al numero unico 112.

Sul posto sono intervenuti i sanitari dell’ambulanza della Croce gialla di Chiaravalle e per la dinamica del sinistro, è stata allertata anche l’eliambulanza Icaro01. L’uomo, cosciente ma contuso, è stato trasferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette mentre la moglie ha rifiutato il trasporto. Sul posto anche i Vigili del fuoco.