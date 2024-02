Morro d’Alba, ruba accessori per il cellulare da un’auto: denunciato 22enne

Controlli dei carabinieri in Vallesina: nei guai un 40enne per violazione degli obblighi sulla sorveglianza speciale. Ecco i dettagli

JESI – Nel corso del fine settimana, i carabinieri della Compagnia di Jesi, nell’ambito di servizi predisposti al fine di rafforzare i controlli sul territorio, hanno denunciato due persone, rispettivamente per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e per ricettazione.

In particolare, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 40enne, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, con obbligo di permanere in casa dalle ore 22 alle ore 7 di ciascun giorno, sorpreso alle 23.45 dello scorso venerdì nell’atto di rincasare. L’uomo è stato denunciato per violazione degli obblighi inerenti a tale misura.



I carabinieri della Stazione di Morro d’Alba, invece, hanno denunciato un 22enne. A seguito di accertamenti, scaturiti dalla denuncia di furto su autovettura formalizzata in quegli uffici nel pomeriggio di sabato 17 febbraio. Il furto era avvenuto nel corso della notte dello stesso giorno in prossimità di una discoteca, ad Ancona, e presso l’abitazione del ragazzo è stata rinvenuta l’intera refurtiva, costituita da effetti personali ed accessori per smartphone, contestualmente restituita all’avente diritto. Il 22enne è stato, quindi, denunciato per ricettazione.