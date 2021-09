Morro D’Alba, spavento per un uomo punto da un calabrone

Un uomo di 45 anni è stato punto da un calabrone a Morro D'alba nei pressi di un'azienda vinicola. Subito soccorso è stato trasferito all'ospedale di Jesi in codice giallo

MORRO D’ALBA – Attimi di apprensione poco dopo le 14 di oggi 18 settembre a Morro D’Alba, in Contrada Pozzo Buono. Nei pressi di una nota azienda vinicola, un uomo di origini indiane di quarantacinque anni è stato punto da un calabrone. In pochi minuti è andato in choc anafilattico e si è accasciato a terra.

Fortunatamente chi era con lui ha capito la situazione e ha contattato il Nue 112. Smistata la richiesta al 118, la centrale operativa ha inviato sul posto l’automedica e un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Nella zona dell’intervento anche Icaro 01. Il paziente, una volta stabilizzato, è stato trasferito all’ospedale di Jesi in codice giallo.