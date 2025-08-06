Morro d'Alba: è morto il dottor Remo Gaetti, un pezzo di storia dell'Ancona Calcio - CentroPagina

Aveva 89 anni. È stato una figura di spicco della storia dell'Ancona calcio, dove ha militato in diversi ruoli sempre da protagonista

MORRO D’ALBA – Tifoso, medico sociale e poi presidente dell’Ancona Calcio. Il mondo della sanità e dello sport si uniscono oggi in segno di cordoglio per la morte del dottor Remo Gaetti, 89 anni.

Ex medico dell’Inrca di Ancona, Gaetti è stato una figura di spicco della storia dell’Ancona calcio, dove ha militato in diversi ruoli sempre da protagonista, scrivendo con la società biancorossa le pagine più belle e significative della sua storia.

Professionista ma anche appassionato di sport, è stato soprattutto un punto di riferimento saldo e insostituibile della sua famiglia. Marito prima, poi padre e nonno, era tanto per tutti. Per questo la sua assenza oggi pesa in maniera insostenibile specie in chi lo ha amato.

Il dottor Gaetti si è spento oggi nella sua abitazione a Morro d’Alba. Il prossimo 27 agosto avrebbe compiuto 90 anni.

Lascia nel dolore la moglie Donatella Nanni, già presidente della locale Croce Gialla di Morro d’Alba; le tre figlie Benedetta, Barbara e Vania, i generi, i nipoti e tanti amici, anche quelli del mondo dello sport con cui era rimasto legato, essendo stato storico medico sociale dell’Ancona Calcio ai tempi anche della serie A e serie B.

Ex primario di Geriatria all’Inrca di Ancona, era in pensione da tempo.

Tante le manifestazioni di affetto e vicinanza alla famiglia, da ogni parte d’Italia.

La camera ardente è stata allestita nella Casa funeraria Mauro Pentericci (via Volta, a Chiaravalle). Già da domani (7 agosto) alle ore 14 sarà possibile fare una visita e manifestare solidarietà alla famiglia.

I funerali saranno celebrati venerdì 8 agosto alle 9,30 nella chiesa di San Gaudenzio a Morro d’Alba. La famiglia ha voluto ricordare Remo Gaetti con una raccolta fondi in favore della Croce Gialla di Morro d’Alba e dell’Associazione Un Battito di Ali.