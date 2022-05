Morro d’Alba, infortunio sul lavoro nell’azienda agricola: 24enne si ribalta col trattore

MORRO D’ALBA – Stava facendo dei lavori agricoli nel vigneto dell’azienda agricola, in località Sant’Amico di Morro d’Alba, quando per cause in corso di accertamento il trattore gommato su cui stava lavorando si è inclinato e, a causa anche della forte pendenza, si è ribaltato andando ad adagiarsi su un albero. Tanta paura oggi pomeriggio alle 18,30 per un dipendente 24enne dell’azienda agricola che, nonostante la brutta disavventura, è riuscito a uscire da solo dall’abitacolo del mezzo agricolo.

È stato lui stesso, sotto choc e ferito, a lanciare l’allarme al 112 e al titolare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Jesi e della Croce gialla di Morro d’Alba, i Carabinieri di Chiaravalle e Morro D’Alba, i Vigili del fuoco e l’eliambulanza Icaro02. Difficilissime le operazioni di recupero del ragazzo e del mezzo, finiti praticamente in fondo a una scarpata.

Il ferito è stato accompagnato in elicottero al pronto soccorso di Torrette, con un codice rosso per la dinamica. Era sotto choc e contuso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Le operazioni per il recupero del trattore sono ancora in corso.