Morro D’Alba: due uomini denunciati dai Carabinieri per furti nei negozi

MORRO D’ALBA – Festività imminenti, giri di regali da fare e soprattutto, tanta gente ad affollare i negozi per la corsa al dono. Ma in queste giornate di caos, c’è anche chi approfitta della confusione per allungare le mani sulla merce senza intenzione di pagarla. Ma in due casi, ai furbi ladruncoli che pensavano di averla fatta franca, è invece andata male perché non avevano fatto i conti con i Carabinieri della Compagnia di Jesi. In azione, in particolare, i militari della Stazione di Morro d’Alba che in due distinti interventi sono riusciti a individuare i responsabili di furti ai danni di attività commerciali e denunciarli.

I Carabinieri del paese del Lacrima hanno denunciato per furto aggravato un italiano di 25 anni residente in un Comune della Vallesina, che è stato scoperto dai responsabili di un negozio mentre tentava di rubare un capo di abbigliamento del valore di poco inferiore a 100 euro. Lo aveva provato e indossato sotto ai vestiti dopo aver staccato la placca antitaccheggio con la chiara idea di non pagarlo. Ma dal negozio se ne sono accorti ed è scattato l’allarme al 112. I militari della Stazione sono prontamente intervenuti, riuscendo a individuare il giovane prima che si allontanasse dalla zona. Da una perquisizione personale, hanno rinvenuto quanto asportato e provvedendo poi a restituirlo agli aventi diritto. Sempre i militari di Morro d’Alba hanno denunciato per furto aggravato un cittadino rumeno di 36 anni, residente in Provincia di Ancona, resosi responsabile di due episodi distinti di furto presso un centro commerciale di un Comune della Vallesina. Nel primo caso, avvenuto nei giorni scorsi, l’uomo si era impossessato di una bottiglia di liquore. Nel secondo episodio, aveva infilato in tasca un accessorio per il cellulare riuscendo ad allontanarsi dal centro commerciale a seguito del furto. Ma proprio in questo frangente i Carabinieri di Morro d’Alba lo hanno rintracciato e a seguito della perquisizione, lo hanno trovato in possesso della refurtiva (che poi è stata restituita al negozio). La guardia dunque è sempre altissima da parte dei Carabinieri, che in questo periodo di festività hanno intensificato i controlli su tutto il territorio.