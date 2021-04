Morro d’Alba, i Carabinieri eroi premiati dal sindaco

Si erano lanciati nelle fiamme, facendosi largo in mezzo a un denso fumo nero, per salvare un 75enne che avrebbe rischiato di morire nell’incendio del suo appartamento al civico 28 di piazza Barcaroli. Per quel gesto eroico compiuto da due militari della Compagnia di Jesi il 24 gennaio scorso, il sindaco di Morro d’Alba Enrico Ciarimboli ieri pomeriggio 31 marzo, su delibera del Consiglio Comunale (n.2 dell’8 febbraio 2021), ha voluto premiare i due militari della locale Stazione – il brigadiere capo Giuseppe Gatti e l’appuntato scelto Daniele Riccardi – con un encomio solenne.

Un ringraziamento espresso dall’Amministrazione che rappresenta anche la gratitudine di tutta la cittadinanza per i due carabinieri che mettendo a repentaglio la loro stessa incolumità si sono gettati nel fuoco e hanno portato fuori a spalla l’anziano, intossicato dal fumo. Un gesto che nell’immediatezza ha ricevuto il plauso della popolazione locale e un importante risalto mediatico, esaltando non solo i due militari ma tutta l’Arma dei Carabinieri cui appartengono, costantemente impegnata sul territorio al servizio delle persone. «Ringrazio questi ragazzi e le loro famiglie per aver messo a repentaglio la loro vita per salvare il nostro concittadino – dice il sindaco Enrico Ciarimboli – la cerimonia è stata anche occasione per ringraziare tutta l’Arma dei Carabinieri per la presenza costante e per il lavoro svolto su tutto il nostro territorio comunale».