Morro d’Alba, la cantina Mancinelli nei dieci “Sole”, i premi speciali de La Guida Oro I Vini di Veronelli 2024

MORRO D’ALBA – La Guida Veronelli 2024, prima pubblicazione nel suo genere a essere ideata in Italia, è in libreria con l’edizione 2024. La Guida conta quest’anno 16mila vini recensiti, per un totale di 1.944produttori descritti.

Il premio più significativo e altamente simbolico della storica pubblicazione veronelliana è il SOLE.

È un premio dedicato a soli 10 vignaioli italiani che abbiano saputo, nel giudizio unanime dei curatori, trasformare un vino in un racconto, una testimonianza storica, culturale o creativa.

Ad aggiudicarsi uno dei 10 ambiti SOLE 2024 è stata la cantina Mancinelli.

«Nel mio lavoro di vignaiolo mi guida la passione per il Lacrima Christi, vitigno tipico del nostro territorio che dà origine ad un vino con caratteristiche uniche in un mondo enologico dove i vini sono “tutti uguali”. Aver ricevuto il SOLE di Veronelli ha rappresentato per me una grande soddisfazione personale e lo stimolo a fare sempre meglio. Dopo 20 anni esatti dalla morte di Luigi Veronelli, posso dire che è stato l’unico del settore che ha portato avanti il suo lavoro senza interessi personali» ha commentato Stefano Mancinelli.

Questa la motivazione del premio assegnato a Gini dalla Guida Veronelli:

«Stefano Mancinelli è il vero pioniere enoico del Lacrima di Morro d’Alba, vino iconico sbocciato in questo lembo di vocata terra marchigiana, baciata dal sole e accarezzata dalle miti brezze dell’Adriatico. Una sana e caparbia convinzione lo porta a tradurne la tipicità attraverso l’assoluta cura in campo e un costante e rigoroso aggiornamento nelle tecniche di trasformazione. La vendemmia manuale avviene in più passaggi, per cogliere alla perfezione il miglior grado di maturazione. – scrivono i curatori della Guida – Nel 2003 ha coinvolto il laboratorio Bioesis, specializzato in indagine genetica, per dimostrare che tutte le uve utilizzate in azienda sono Lacrima di Morro d’Alba certificate. La sua devozione per questo peculiare vitigno si estende al di fuori della vinificazione: le vinacce vengono nobilitate nella piccola distilleria aziendale, trasformandosi in una rara grappa monovitigno».

Il vino a cui è stato assegnato il Sole 2024 è il Lacrima di Morro d’Alba Superiore 2021. Questo vino rosso rubino estremamente intenso è ottenuto dal vitigno Lacrima, un clone autoctono di Morro d’Alba. Al naso, si presenta con una profonda intensità olfattiva caratterizzata da note di rosa, viola e frutti di bosco. Il suo gusto offre un’esperienza avvolgente con spiccate speziature, corpo pieno, persistenza aromatica, morbidezza ed equilibrio impeccabile.

Il Lacrima di Morro d’Alba Superiore 2021 assieme agli altri vini premiati, è presente all’interno de La Guida Oro I Vini di Veronelli 2024, già disponibile in tutte le librerie e sul sito seminarioveronelli.com.