Morro d’Alba, rovinosa caduta dalle scale: critiche le condizioni di un 60enne

MORRO D’ALBA – Rovinosa caduta dalle scale di casa: critiche le condizioni di un 60enne. Il grave incidente domestico è avvenuto oggi verso le 13,30 in un’abitazione in via Roma. L’uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato dalle scale e cadendo ha battuto la testa sul pavimento. Immediati i soccorsi lanciati da un vicino che ha allertato il 112. Sul posto, l’ambulanza della Croce gialla di Morro d’Alba e l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. L’uomo, rimasto sempre incosciente, è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Ancona con un codice rosso di massima gravità. Le sue condizioni al momento sono critiche purtroppo.