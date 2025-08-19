Morro d’Alba: trovato con 1 kg di hashish, giovane arrestato

MORRO D’ALBA – Sorpreso in auto con un carico di fumo. Nel pomeriggio di domenica a Morro d’Alba un ventenne residente fuori provincia è stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri della locale Stazione che stava eseguendo dei controlli del territorio.

Il ragazzo, al volante di un’utilitaria, è sembrato eccessivamente nervoso al momento del controllo dei documenti di guida, facendo così insospettire gli operanti che hanno deciso di approfondire gli accertamenti e sottoporre, d’iniziativa, il giovane automobilista a una perquisizione personale e veicolare. Dall’ispezione dell’auto infatti è saltato fuori il motivo di tanta apprensione: un carico di 1 kg di hashish suddiviso in panetti. La droga è stata posta sotto sequestro. Saranno le indagini a chiarire se il ventenne sia solo un corriere al soldo di qualcuno, o se invece sia uno dei pusher della zona. Nei confronti del ragazzo, come disposto dall’autorità giudiziaria, è dunque scattato l’arresto in flagranza per detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il ventenne, al termine del fotosegnalamento e delle procedure di rito svolte nella caserma di corso Matteotti a Jesi, è stato collocato agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa della convalida e del giudizio direttissimo che verrà celebrato questa mattina al Tribunale di Ancona.