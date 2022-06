A Morro d’Alba il “Green loop festival”. Incontri, mostre e concerti sul tema dell’economia circolare

MORRO D’ALBA – Per quattro giorni, dal 16 al 19 giugno, Morro D’Alba torna ad ospitare il “Green Loop Festival“, la manifestazione interamente dedicata ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale. Il programma di questa seconda edizione dell’interessante ed innovativo Festival artistico è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, ospitata a Palazzo Marche ad Ancona.

Il presidente del Consiglio regionale Dino Latini ha augurato agli organizzatori e agli amministratori locali il successo della manifestazione, assicurando la presenza alla cerimonia inaugurale, prevista per la serata di giovedì 16 giugno. «Un Festival – ha spiegato il sindaco di Morro D’Alba, Enrico Ciarimboli – che parla il linguaggio artistico per poter arrivare ad affrontare temi più complessi, come quello dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale».

«Sfida non semplice che affrontiamo con orgoglio e coraggio – ha aggiunto il direttore artistico, Marco Cardinaletti, illustrando il programma del Festival – Utilizzando il veicolo della cultura, dell’arte e dello sport si riesce a far passare temi più spinosi ed ostici, come quelli scientifici e del ciclo di rigenerazione dei rifiuti».

Per quattro giorni, infatti, nei vari luoghi del borgo, inserito tra i più belli d’Italia, e nelle vigne produttrici della famosa Doc Lacrima, si susseguiranno conferenze, performance artistiche, mostre, concerti, presentazioni di libri e spettacoli teatrali tutti ad ingresso gratuito e tutti riconducibili al tema dell’economia circolare. Sono, inoltre, previsti specifici eventi e laboratori per bambini e ragazzi e la pedalata non competitiva “Giro del Lacrima” che toccherà i colli di produzione del vino. Alla conferenza stampa hanno partecipato inoltre il vice sindaco del Comune di Morro D’Alba, Raniero Romagnoli, e l’assessora alla cultura, Alessandra Boldreghini.