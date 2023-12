Si sono ritrovati in una cena gli ex studenti della scuola media Pascoli di Pianello Vallesina, che hanno condiviso infanzia, giovinezza, scuola e anni di vita

JESI – Ritrovarsi a 50 anni. “Ritrovarsi senza essersi davvero persi”: questo il titolo della cena di venerdì 15 dicembre quando, presso il Ristorante Sosteria di Maiolati Spontini, in 27 si sono incontrati e ritrovati per festeggiare il 50° compleanno.

Classe 1973, ex studenti della scuola media G. Pascoli di Pianello Vallesina, frazione di Monteroberto (An) accomunati non solo dall’anno di nascita, ma dall’aver condiviso infanzia, giovinezza, scuola e anni di vita. L’idea di festeggiare insieme questo traguardo è stata di Rossano Santinelli che, attraverso i social e il passaparola, è riuscito a contattare tutti gli ex compagni d’infanzia e della scuola media.

Una serata emozionante, allegra, con aneddoti e ricordi di anni felici. Complici un ambiente accogliente, buona cucina e un po’ di vino. L’iniziale timore di non riconoscersi, si è trasformato in una piacevolissima serata, dove gli anni trascorsi lontani (anche 36) sono scomparsi ed è emersa solo la voglia di stare insieme, la complicità e l’amicizia di un tempo.