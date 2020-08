Montemarciano, spunta un focolaio di Covid-19: quattro positivi nelle ultime 24 ore

MONTEMARCIANO – Il Gores regionale, nel suo quotidiano aggiornamento sulla situazione del Covid-19, evidenzia come nelle ultime 24 ore siano tre i tamponi risultati positivi. E se la situazione sembra essere sotto controllo, l’invito degli amministratori è sempre quello della prudenza, del rispetto delle misure di contenimento del Coronavirus con l’uso di mascherine, attenzione ai distanziamenti sociali e obbligo di igienizzarsi spesso le mani. E’ di queste ore la notizia di un nuovo focolaio nel territorio di Montemarciano.

E’ proprio l’Amministrazione comunale a renderlo noto tramite i suoi canali social: sono ben 4 i positivi e 23 le persone in quarantena. «Ricordiamo che dal 4 maggio 2020, ai fini del contenimento della diffusione di Covid-19, è obbligatorio, sull’intero territorio nazionale, usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza – si legge sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Montemarciano – in comunità possono essere utilizzate mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate e che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie».

Dall’inizio della pandemia, in base ai dati del Gores, sono 6.921 i contagiati nella nostra regione nel percorso nuove diagnosi su 103.470 tamponi effettuati.