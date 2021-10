Montecarotto, strada bagnata: auto si ribalta su un fianco

MONTECAROTTO – Tanto allarme ma per fortuna presto rientrato per un incidente avvenuto oggi 8 ottobre poco dopo le 16,30 in via Amendola, nei pressi del campo da tennis e di un asilo privato. Proprio nella curva a ridosso della scuola dell’infanzia, una vettura ha perso il controllo andando a invadere la corsia opposta per poi ribaltarsi su un fianco.

Attimi di concitazione e di paura, l’allarme al numero unico di emergenza 112 scattato pressoché subito da alcuni passanti che si sono anche fermati a prestare i primi soccorsi e aiutare la donna alla guida. La sua Fiat Qubo alimentata a metano per fortuna non ha impattato contro altri mezzi ed è rimasta con due ruote all’aria. La donna, imprigionata nell’abitacolo, è stata aiutata dai passanti a uscire. E fuori dall’auto ha atteso l’arrivo dei sanitari del 118, mobilitati con l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza e anche l’eliambulanza Ica01 da Torrette, atterrata nelle vicinanze.

La donna – 45 anni – stava viaggiando in direzione Serra de’ Conti, in curva ha perso il controllo della sua auto, ribaltandosi. Sotto choc e un po’ contusa ha comunque rifiutato il trasporto in ospedale. Sul posto sono anche intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Arcevia che hanno messo in sicurezza la vettura alimentata a metano e una pattuglia della Polizia locale dell’Unione dei Comuni della Media Vallesina, arrivata dal comando di Moie di Maiolati Spontini. La polizia locale ha condotto i rilievi di legge e dovrà stabilire le cause del fuoristrada: vero che la pioggia battente di oggi ha reso l’asfalto viscido, ma la Fiat procedeva a velocità ridotta (infatti i danni riportati alla carrozzeria sono minimi). Tuttavia sull’asfalto, proprio nel punto in cui la macchina ha perso aderenza, vi erano tracce di gasolio e potrebbero essere quelle la causa del sinistro. Un aspetto su cui stanno lavorando gli agenti e che verrà stabilito sulla scorta degli accertamenti del caso.