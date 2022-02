Montecarotto, bambino scende dallo scuolabus e viene investito

Il bambino, 9 anni, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Salesi di Ancona per le cure del caso

MONTECAROTTO – Tanta paura oggi pomeriggio (martedì 15 febbraio) a Montecarotto per un bambino investito al centro del paese. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, sembra che il bambino (9 anni) fosse appena sceso dallo scuolabus lungo la centralissima via San Giuseppe.

Stava tornando a casa dal tempo pieno a scuola – erano da poco passate le 17 – quando proprio in quel momento stava sopraggiungendo una macchina che non avrebbe fatto in tempo a frenare. In seguito all’impatto il bambino è stato sbalzato a terra. Uno spavento terribile per tutti i presenti, che si sono precipitati a prestare soccorso. Sono stati allertati i genitori e il numero unico di emergenza 112.

Sul posto, in pochi minuti sono intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce verde di Jesi con una pattuglia dei Carabinieri. Il bambino, spaventatissimo e in lacrime, è rimasto sempre cosciente per fortuna. È stato comunque trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Salesi per le cure del caso. I carabinieri hanno eseguito i rilievi di legge e sentito l’automobilista. In fase di accertamento la ricostruzione della dinamica del sinistro.