Montecarotto: civica benemerenza a Stefano Schiavoni, direttore artistico del MAM

MONTECAROTTO – Durante l’ultimo consiglio comunale di questo mandato amministrativo, che si è svolto il 23 aprile scorso, è stata conferita la civica benemerenza al prof. Stefano Schiavoni, direttore artistico del MAM – Museo d’arte Moderna e Mail Art di Montecarotto.

Un riconoscimento all’impegno messo nel promuovere e valorizzare l’arte e il bene del territorio comunale, come ha spiegato il sindaco Giuseppe Paoloni, durante la consegna del riconoscimento all’ex assessore alla cultura e istruzione di Senigallia: «per l’encomiabile impegno pluridecennale nella promozione di attività artistiche e culturali nel Comune di Montecarotto attraverso innumerevoli iniziative, progetti, relazioni avviate e sviluppate in questi anni a livello locale, nazionale e internazionale e per la Direzione artistica del MAM – Museo d’arte Moderna e della Mail Art. L’amministrazione e la cittadinanza lo ringraziano per avere valorizzato uno dei più importanti beni culturali del territorio».

Il professor Stefano Schiavoni ha ringraziato sindaco, giunta e amministrazione comunale. Poi il direttore del Mam ha ricordato il suo particolare e storico legame con Montecarotto, fitto di legami personali, oltre che artistici e professionali, dichiarando che questo apprezzato riconoscimento è un «ulteriore stimolo per la realizzazione di nuovi progetti, per lo sviluppo e la promozione del patrimonio culturale presente e della struttura museale».

Il professor Schiavoni è anche il curatore, assieme a Chiara Diamantini, della mostra Fe/Mail Art inaugurata lo scorso marzo. Offre una selezione di lavori dall’archivio del Museo Musinf di Senigallia sull’operazione di mail art sul femminile indetta nel 1991 e riproposta ora nei tre musei (Musinf di Senigallia, Nori de’Nobili di Trecastelli e MAM di Montecarotto). La mostra è visitabile fino al 26 maggio, la domenica mattina recandosi al punto info presso il teatro comunale di Montecarotto o su prenotazione al 393 9910244.