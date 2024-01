Castelplanio, cadavere in un casolare. Potrebbe trattarsi di Andreea Rabciuc

CASTELPLANIO – Rinvenuto, verso le 15, un cadavere in un casolare lungo la Montecarottese (territorio di Castelplanio), tra il distributore di carburante e la roulotte dove scomparve Andreea Rabciuc, la 27enne di origini rumene di cui si sono perse le tracce il 12 marzo 2022. Il casolare era già stato ispezionato dai carabinieri con i cani molecolari due anni fa ma all’epoca non c’era nulla.

Andreea Rabciuc

In base ai resti degli indumenti rinvenuti, i Carabinieri ritengono che possa essere lei. Sul posto ci sono anche la Scientifica e i vigili del fuoco. Il cadavere sarebbe in avanzato stato di decomposizione. Il casolare, ad un km circa di distanza dalla roulotte da cui si erano perse le tracce della donna, è disabitato ed in parte diroccato ed è usato come deposito. I proprietari, due fratelli, ne hanno l’usofrutto e da tempo non vi si recavano o vi entravano. Oggi invece nel primo pomeriggio il ritrovamento all’interno della struttura: uno dei due proprietari si era infatti accorto di una finestra divelta. Entrato ha trovato il cadavere in una scala che collega la cucina al piano superiore. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione, resti ossei con degli indumenti che sembrerebbero corrispondere, secondo i militari, a quelli della donna scomparsa. Il sopralluogo delle forze dell’ordine è iniziato nel primo pomeriggio. Sul posto la pm Irene Bilotta, il medico legale, l’avvocato Emanuele Giuliani difensore di Simone Gresti, al momento unico indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

Ci sono anche i reparti speciali del Sis dei carabinieri, la zona è illuminata artificialmente dai vigili del fuoco, almeno 10 le pattuglie dei carabinieri del Comando provinciale di Ancona e della compagnia di Jesi coordinate dal maggiore Elpidio Balsamo, comandante della compagnia jesina. La zona è interdetta.

La mamma di Andrea è stata informata degli sviluppi ed è arrivata sul posto verso le 21.30.

Si aspettano ora i riscontri scientifici e il dna per l’identificazione. Gli esami serviranno poi a fare chiarezza sulle modalità della morte, la data del decesso e capire se il cadavere sia stato portato in questo casolare solo successivamente.

Ultimo aggiornamento ore 21.33