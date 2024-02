JESI – Annullato lo spettacolo “Il Papà di Dio” del Teatro Rebis in programma sabato 24 febbraio al Teatro comunale di Montecarotto. A sostituzione dell’appuntamento, inserito nella rassegna teatrale 2024 “Perdere la testa” a cura del Teatro Giovani Teatro Pirata e del Comune di Montecarotto in collaborazione con Amat, c’è un nuovo spettacolo in data 6 aprile ore 21. Si tratta di “Arturo”, di e con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich, produzione Florian Metateatro e Rueda/Habitas. Lo spettacolo ha vinto il Premio Scenario Infanzia 2020 ed è stato finalista del Premio In-Box Blu 2021.

Arturo nasce dall’incontro di due registi/autori che condividono lo stesso dolore: la perdita dei propri padri. Da qui l’esigenza di trasformare le autobiografie da memorie private ad atto collettivo e universale. L’intento è di trattare la morte, spesso vista come un tabù, con la voglia non di compatirsi o cercare conforto, bensì trasformando il dolore in atto creativo.

“Arturo” affronta in modo sobrio e composto il dolore per la morte del padre senza mai scadere nella retorica e riunendo in un’emozione autentica le nuove generazioni e il pubblico adulto.” – dalla motivazione del Premio Scenario.