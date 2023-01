Monte San Vito, scontro tra un Apecar e un’auto: atterra l’eliambulanza

MONTE SAN VITO – Violento scontro tra due mezzi poco fa in via Piana del Cardinale, all’altezza del parcheggio dopo lo svincolo per la frazione Le Cozze. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del Norm di Jesi intervenuti sul posto, sembra che a scontrarsi siano stati una vettura e un Apecar. In seguito al violento impatto, ad avere la peggio è stato il conducente dell’Apecar, un anziano del posto che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Ma data la gravità delle condizioni e la dinamica del sinistro, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata sul posto l’eliambulanza Icaro01 da Torrette, che è atterrata nelle vicinanze. Il ferito è stato trasferito in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. I carabinieri stanno eseguendo i rilievi di legge per stabilire l’esatta dinamica e le responsabilità, mentre si è reso necessario anche l’intervento della squadra dei Vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza i mezzi. Inevitabili i disagi al traffico, che è bloccato in direzione Chiaravalle.





(Notizia in aggiornamento)