Monte San Vito piange la prematura morte di Melania

MONTE SAN VITO – Un grande dolore avvolge in questi giorni il paese di Monte San Vito e in particolare la frazione di Borghetto, dove si piange per la prematura scomparsa di Melania Marroccelli, 43 anni, mamma e insegnante di scuola elementare presso l’Istituto comprensivo di Monte San Vito. Melania combatteva contro una terribile malattia che in poco tempo l’ha strappata all’amore della sua famiglia.

Si è spenta il 7 luglio scorso all’ospedale di Pesaro dove era ricoverata. Lascia nel dolore il marito Andrea Di Giustino, i due figli ancora in tenera età, la mamma Caterina e il babbo Francesco, i fratelli Lara e Alfredo, le colleghe insegnanti e quanti l’amavano. La camera ardente è stata allestita presso la Casa funeraria Santarelli in via Breccia (accanto all’ex Mercatone), dove in queste ore una lenta e commossa processione di amici e conoscenti si reca a renderle omaggio con un fiore e una preghiera.

L’ultimo addio, sabato a Borghetto. Il funerale sarà celebrato alle ore 10 nella chiesa “Cuore Immacolato di Maria” a Borghetto di Monte San Vito, la frazione dove vive la famiglia, poi la tumulazione al cimitero comunale. In ricordo di Melania, del suo sorriso e della grande dignità con cui ha combattuto contro la malattia, la famiglia ha promosso una raccolta fondi durante il funerale in favore dell’AIL-Associazione Italiana contro le leucemie.

L’istituto comprensivo del paese ha partecipato al lutto con un manifesto. Nelle parole del sindaco Thomas Cillo tutta la vicinanza di una comunità ai familiari. «Una notizia che ha scosso tutti quelli che la conoscevano e anche quelli che la conoscono tramite il ricordo di chi oggi piange la sua scomparsa – scrive il sindaco sui social – perché è quello che ha lasciato Melania che parla per lei. Un grande sorriso, una grande umanità e una grande dignità. Che possa riposare in pace. Esprimo le condoglianze dell’amministrazione comunale alla famiglia e invio un forte abbraccio ai suoi due bimbi che ora avranno un angelo che veglierà sempre su di loro». Tantissimi i messaggi di cordoglio postati in queste ore su Facebook.