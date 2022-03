Monte San Vito, la Passeggiata per la Pace a sostegno dell’Ucraina

La passeggiata per la pace organizzata dal Comune di Monte San Vito è in programma sabato muovendo da Largo Ungaretti. «Un momento di riflessione e per inviare la nostra solidarietà al popolo ucraino»

MONTE SAN VITO – “Cosa puoi fare per promuovere la pace nel mondo? Vai a casa e ama la tua famiglia”. Nelle parole di Madre Teresa di Calcutta c’è il senso della manifestazione pacifica organizzata dal Comune di Monte San Vito e rivolta alle famiglie e soprattutto ai bambini. Una “Passeggiata per la Pace” che sia momento di condivisione, di raccoglimento e di riflessione sulla drammatica situazione che sta vivendo la popolazione ucraina, quella costretta a scappare dal proprio Paese, quella schiacciata dalla violenza della guerra e quella che, da varie parti del mondo, prega per chi ha lasciato nella terra natale.

La locandina della bella iniziativa del Comune di Monte San Vito

Il ritrovo per chi volesse partecipare è sabato (5 marzo) pomeriggio alle 17,15 in Largo Ungaretti a Borghetto, il tragitto condurrà fino alla frazione Le Cozze e poi ritorno indietro. Non una manifestazione competitiva, tutt’alto. Un momento per stare insieme, dedicato alle famiglie del paese, per riflettere insieme e portare solidarietà col cuore all’Ucraina.

«Vista la tragica e preoccupante situazione in Ucraina – fanno sapere dall’amministrazione comunale promotrice dell’iniziativa – riteniamo doveroso ritrovarci per un momento di riflessione e per inviare la nostra solidarietà al popolo ucraino vittima di violenza e soprusi. Ci ritroviamo sabato in Largo Ungaretti a Borghetto per una Passeggiata per la Pace, durante il percorso ci saranno letture e momenti di riflessione. Chiediamo un’ampia partecipazione con il coinvolgimento di tutti, a partire dai più piccoli». La marcia simbolica sarà allietata dalla Banda Musicale cittadina “R.Zappi”. Partecipazione libera, ma con obbligo di mascherina.