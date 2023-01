Monte San Vito, colto da malore al volante urta un’auto in sosta e capotta

MONTE SAN VITO – Stava tornando a casa quando improvvisamente è stato colto da malore al volante. È successo stamattina poco dopo le 11 lungo via Roma, in frazione Le Cozze di Monte San Vito. A restare ferito un 82enne che, a un centinaio di metri da casa, ha avuto un malore perdendo quindi il controllo della sua Honda.

La macchina ha sbandato e poi urtato una Opel Corsa che si trovava regolarmente parcheggiata a bordo strada. In seguito all’impatto, la Honda ha capottato. Il pensionato, ferito ma cosciente per fortuna, è stato soccorso dall’automedica del 118 di Jesi e dai sanitari della Croce gialla di Chiaravalle e trasportato con un codice di media gravità all’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Jesi per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Monte San Vito per i rilievi di legge.