Nella chiesa Sacro Cuore di Maria a Borghetto, l'ultimo addio a Gaia Giacani. I familiari hanno promosso una raccolta fondi per l'Airc

MONTE SAN VITO – Dolore e lacrime a Borghetto e a Monte San Vito per Gaia Giacani, 46 anni, sconfitta da una terribile, rapida malattia. Gaia, originaria di Chiaravalle ma residente a Borghetto, era ricoverata all’ospedale regionale di Torrette dove si è spenta ieri. Ha perso la sua battaglia con la malattia, gettando nella disperazione la mamma, la sorella e il fidanzato, che le sono stati accanto in questo breve, durissimo calvario.

La camera ardente è stata allestita all’obitorio dell’ospedale regionale. I funerali saranno celebrati martedì (13 settembre) alle ore 10 nella chiesa Cuore Immacolato di Maria, a Borghetto di Monte San Vito, poi il feretro muoverà verso il cimitero di Monte San Vito dove Gaia riposerà, finalmente libera dal male. Lascia nel dolore la mamma Paola, la sorella minore Gessica, il fidanzato Riccardo, i parenti e gli amici. Tutta la comunità è sotto choc e si stringe con affetto e solidarietà alla famiglia. In nome di Gaia e della sua battaglia coraggiosa per la vita, la mamma e la sorella hanno promosso una raccolta fondi in favore dell’Airc-Associazione Italiana Ricerca sul cancro.

Vicinanza viene espressa anche dal sindaco Thomas Cillo. «Purtroppo un’altra giovane vita che se ne va, questa comunità sta soffrendo troppo – dice amareggiato – alla famiglia di Gaia il mio personale sentimento di cordoglio e di vicinanza, anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della collettività».