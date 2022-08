Monte San Vito e Chiaravalle piangono Raffaella, morta a soli 52 anni

MONTE SAN VITO – Due comunità unite nel lutto. Monte San Vito e Chiaravalle, paesino dove abitava e lavorava il primo, e quello natìo il secondo, piangono in queste ore la scomparsa di Raffaella Toccaceli, commerciante 52enne molto nota su tutto il territorio. Bellissima e molto dolce, Raffaella era la titolare della merceria e abbigliamento intimo/mare “Linea Chic” in via Borghetto.

Laureata all’Accademia delle Belle Arti, aveva un occhio particolare per la moda, lei sempre al passo con le tendenze e attenta alla cura della sua persona. Bella fuori, ma ancora di più dentro con quel suo grande cuore e la sensibilità che hanno toccato la vita di chi l’ha conosciuta. Si è spenta ieri, mercoledì 17 agosto, all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverata per contrastare la malattia contro cui combatteva da circa due anni. Purtroppo nonostante le cure, le terapie e tutto il coraggio, ogni sforzo si è rivelato inutile e per lei non c’è stato nulla da fare. Grande cordoglio anche sui social. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Santarelli di via Breccia a Monsano. L’ultimo addio, domani mattina (19 agosto) alle ore 10,30 presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria a Borghetto, dove saranno celebrati i funerali. Raffaella lascia nel dolore la mamma Rosa Maria, la sorella Loredana, il cognato Claudio, i nipoti Alessandro, Ester e Cristina, i parenti e tantissimi amici. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in memoria della cara Raffaella da destinare allo Iom-Istituto Oncologico Marchigiano. Al termine della cerimonia funebre, l’ultimo viaggio verso il cimitero di Monte San Vito dove riposerà.

Tantissimi i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia e postati sui social. «Raffi eri una persona solare, semplice, due ore fa ti ho vista e ora sei con Dio – scrive un’amica ed ex compagna di scuola – ci hai lasciato troppo presto. Rimarrai sempre nei nostri cuori». «..E nello spazio e nel tempo di un sogno è racchiusa la nostra breve vita. Cara anima che gli angeli ti accompagnino nel tuo ritorno a casa…che il tuo spirito sia confortato da tanto cordoglio per l’amore che hai saputo donare. Cara anima meravigliosa, felice di averti conosciuta. Fai buon viaggio», la dedica intensa di un’amica. Tanti hanno ricordato la gentilezza e disponibilità anche come commerciante, ma soprattutto la delicatezza del suo viso e la grazia. Una perdita davvero importante per tutta la comunità.