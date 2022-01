Monte San Vito, capannone agricolo in fiamme

MONTE SAN VITO – Un violento incendio si è sviluppato nella serata di ieri 28 gennaio, verso le 21,15 nelle campagne di Monte San Vito, in particolare in via Moruco. In fiamme, un capannone agricolo di circa 200 metri quadrati adibito a rimessaggio di attrezzatura agricola. All’interno vi erano anche trattori e veicoli agricoli, che a causa del calore e dell’incendio sono stati danneggiati. A lanciare l’allarme qualche residente della zona che si è accorto delle alte lingue di fuoco che avvolgevano completamente il capannone, propagatesi con velocità grazie ai materiali stipati all’interno e ai carburanti dei mezzi agricoli. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Jesi che hanno lavorato per molte ore, in collaborazione con i colleghi di Ancona e Arcevia per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Purtroppo le fiamme hanno lesionato le colonne portanti del capannone che al momento risulta inagibile. Non si segnalano comunque danni alle persone. Sul posto sono anche intervenuti i Carabinieri per l’accertamento della dinamica e della natura del rogo, su cui stanno ancora lavorando insieme ai tecnici dei Vigili del fuoco.