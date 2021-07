Monte San Vito, capanno agricolo in fiamme

MONTE SAN VITO – Allarme questa mattina 6 luglio a Monte San Vito per un incendio. Un vasto rogo si è sviluppato verso le 6,30 in un capanno agricolo. La struttura, che sorge adiacente alle mura cittadine, ha creato un certo allarme in paese.

Immediato l’allarme al 115 da parte di alcuni residenti che hanno notato le lingue di fuoco levarsi verso il cielo insieme a una colonna di fumo nero. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del fuoco di Jesi, che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area dell’intervento, provvedendo anche alla bonifica affinché i materiali stipati all’interno non alimentassero nuovi focolai.

Non si segnalano per fortuna persone coinvolte, essendo la struttura solo adibita a rimessa per attrezzi e arnesi agricoli e lontana dalle abitazioni, ma certamente vi sono danni ingenti. Gli attrezzi agricoli riposti nella rimessa sono andati completamente distrutti. Si indaga sulle cause.