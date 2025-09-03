Monte Roberto, nozze di diamante per Romano e Silvestrina

MONTE ROBERTO – Una storia di amore, devozione, sacrificio e speranza, quella iniziata più di 60 anni fa e che domani (4 settembre) si copre della luce del diamante per Romano Scortichini, 85 anni e sua moglie Silvestrina (per tutti Silvana), 82. La coppia, conosciuta e ben voluta in paese, festeggia le nozze di diamante, sessant’anni dal loro “sì” in cui hanno fatto dell’amore la bussola della propria vita. Un traguardo prezioso, di amore, sacrificio e speranza, che racconta la forza di un legame e il valore della dedizione.

«Si sono incontrati giovanissimi, ad Ancona, a metà degli anni Sessanta – ricorda Raffaella, una delle figlie – lei, appena diciassettenne, entrava spesso nell’alimentari accanto alla fabbrica dove lui, diciannovenne, lavorava. Bastarono pochi sguardi, qualche parola, e tra i due nacque un sentimento destinato a durare una vita intera. Dopo cinque anni di fidanzamento, il 4 settembre 1965, arrivarono le nozze». Romano operaio, Silvestrina casalinga: con sacrificio, lavoro e tanta determinazione hanno costruito una famiglia e una vita serena. Negli anni sono arrivate le figlie, Raffaella e Marina, e con loro la gioia più grande: quella di veder crescere una famiglia semplice ma unita, fondata su valori autentici. Niente lusso, niente eccessi. «Non avevamo televisore, o telefono – ricorda la signora Silvestrina – i vestiti li cucivo io stessa. Ma non ci è mai mancato ciò che conta davvero: l’amore, la salute, la forza di guardare avanti insieme».



Oggi, a distanza di sessant’anni, Romano e Silvestrina si guardano ancora con lo stesso affetto e la stessa complicità di allora. La loro vita è la testimonianza di quanto la costanza, l’umiltà, il rispetto, la condivisione e la fiducia reciproca possano trasformare le difficoltà in conquiste. «Quello che non avevamo – dice la coppia – non l’abbiamo vissuto come una rinuncia. Abbiamo sempre trovato la forza di andare avanti con speranza e con il sorriso». La loro storia è anche un messaggio per i giovani di oggi, che spesso faticano a costruire rapporti duraturi e si arrendono al primo litigio. Romano e Silvestrina insegnano che la vera anima di una coppia non sta nell’assenza di problemi, ma nella capacità di affrontarli insieme, di perdonarsi, di non smettere mai di scegliersi ogni giorno.

«Sessant’anni insieme. Sessant’anni d’amore. Una vita intera che continua a illuminare noi, chi li conosce e chi ha la fortuna di ascoltare la loro storia», conclude Raffaella.