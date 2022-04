Monte Roberto: scoperta choc in un casolare. Un 55enne si è tolto la vita

MONTE ROBERTO – Drammatica scoperta questa mattina 4 aprile verso le 11,30 in un casolare di campagna nella frazione di Pianello Vallesina, dove l’allarme al numero unico di emergenza 112 era scattato per un uomo che si era tolto la vita. Un gesto volontario per ora senza un’apparente motivazione. Inutili purtroppo la corsa dei sanitari del 118: per il poveretto, 55 anni e dipendente di un istituto scolastico del territorio, non c’era già più nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dovranno far luce sulla tragedia.



(notizia in aggiornamento)