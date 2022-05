Monte Roberto, scontro tra due bici: grave un ciclista amatoriale

MONTE ROBERTO – Uno scontro tra due bici si è verificato nel pomeriggio di oggi a Monte Roberto, poco prima delle 18, in via Trento la strada che attraversa la frazione di Pianello Vallesina. E se la dinamica, così come le responsabilità sono ancora al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Jesi intervenuti sul posto, certamente l’incidente ha creato grande allarme in paese: è successo proprio all’incrocio tra via Trento e l’ingresso di Villa Salvati.

Coinvolti, un ragazzo di origini indiane di 35 anni e un ciclista amatoriale di 73 anni. Ad avere la peggio è stato il ciclista, caduto a terra a seguito dello scontro con l’altra bici. Nonostante il caschetto, ha battuto la testa.

Immediato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti l’automedica del 118 di Jesi, l’ambulanza della Croce verde di Cupramontana e i Carabinieri. Data la dinamica e le condizioni dell’anziano, è stata anche inviata sul posto l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata al campo sportivo e ha trasportato il ciclista al pronto soccorso di Torrette di Ancona con un codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Illeso il ragazzo, che ha riportato solo un’escoriazione al braccio e si è fatto medicare sul posto.