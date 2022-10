Monte Roberto, scontro fra auto: tre feriti in ospedale

Tre i feriti, per fortuna non gravi, medicati al pronto soccorso dell'ospedale di Jesi. Disagi alla viabilità

MONTE ROBERTO – Uno scontro fra due auto si è verificato questa mattina poco prima delle 11 lungo la Sp9 a Ponte Magno, nei pressi del supermercato “Gala”. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, sono state una Fiat 600 a bordo della quale viaggiavano madre e figlia (53 e 24 anni) e una Land Rover Freelander condotta da un medico di 74 anni. Sembra che la piccola utilitaria stesse procedendo da Cupramontana in direzione Jesi mentre la Land Rover nella direzione opposta. Lo scontro, violentissimo, ha fatto proiettare la 600 nel fossato a bordo strada.

Tutti i feriti sono stati soccorsi dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e della Croce verde di Cupramontana. Trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani con tre codici verdi per le contusioni riportate, le loro condizioni non sono gravi per fortuna. Sul posto anche i Vigili del fuoco per mettere in sicurezza i mezzi. Disagi alla viabilità essendo via Ponte Magno una zona ad alto scorrimento di traffico.