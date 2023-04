Monte Roberto, stasera torna la tradizione della Processione del Venerdì Santo

MONTE ROBERTO – Dopo una lunga assenza a causa della pandemia, finalmente il paese si riappropria di una delle sue più antiche e partecipate tradizioni: quella della Processione del Venerdì Santo. Un appuntamento religioso che coinvolge tutto il paese di Monte Roberto e non solo. L’evento – in programma questa sera (venerdì 7 aprile) alle ore 21 nel centro storico – ha una storia centenaria ed è da sempre organizzato dalla Confraternita del SS. Sacramento e del Rosario, la cui presenza è documentata negli archivi della Parrocchia a partire dal 1568. In passato la Confraternita gestiva i beni mobili ed immobili della parrocchia, in tempi più recenti ha perso questa funzione, ma le è rimasta la gestione degli eventi religiosi.

E la Processione del Venerdì Santo è sicuramente un appuntamento importante all’interno dell’anno liturgico, quello in cui tutto il paese viene coinvolto, a partire da una forma di autofinanziamento che avviene tramite una questua che i membri della Confraternita effettuano passando di casa in casa. Un antico cataletto, realizzato a mano da un artigiano nei primi anni del ‘900, viene portato in processione per le vie del paese dagli uomini della Confraternita posti sotto alla statua del Cristo morto, seguito dalla statua della Madonna Addolorata e del Cireneo, quel “Simone da Cirene” che, come è detto nei Vangeli, porta la croce fino al Calvario. Dopo tre anni di sospensione dovuta alla pandemia, la processione tradizionale si arricchisce della rappresentazione figurata della Passione secondo il Vangelo di Luca.



Grazie alla preziosa collaborazione con le associazioni del territorio (Palio di San Floriano, Società di Mutuo Soccorso di Cupramontana, Associazione Culturale dell’Arco, Arcieri della Antica Marca, Associazione Mille Luci e…altro) verranno realizzati veri e propri quadri viventi renderanno ancora più suggestivo l’evento. Il Comune di Monte Roberto ha concesso il patrocinio culturale all’iniziativa cui la cittadinanza è invitata a partecipare.