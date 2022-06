Monte Roberto, operaio travolto sulla Ss76: è in prognosi riservata

L'uomo, un 45enne ucraino, è stato travolto da un mezzo in un cantiere lungo la Strada Statale. Ora è in gravi condizioni a Torrette

MONTE ROBERTO – Un operaio di 45 anni di origine ucraina è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale che si è verificato nei pressi di un cantiere lungo la Strada Statale 76 “Val d’Esino” in località, Monte Roberto (An). L’incidente è avvenuto poco prima delle 13. Un furgone in transito ha tamponato un mezzo che segnalava la presenza di operai al lavoro.

Nell’urto violentissimo il mezzo ha travolto l’operaio. Per soccorrere l’uomo si è alzato in volo Icaro che ha trasferito l’uomo con un politrauma al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette di Ancona. L’operaio investito si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Medicina d’urgenza.