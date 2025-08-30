Monte Roberto: l'intervista a Asia Campanelli, Miss Marche 2025

MONTE ROBERTO – Un sorriso accattivante, il cuore grande. Asia Campanelli, 19 anni di Monte Roberto, è stata eletta Miss Marche nella serata che si è svolta giovedì 28 agosto a Civitanova Marche. La giovanissima miss andrà a concorrere alla finale nazionale rappresentando la nostra regione. Diplomata al liceo Linguistico, pratica sport (ginnastica ritmica) e ha un sogno grande nel cassetto, diventare medico o dietista.



«Da 12 anni conduco il concorso di Miss Italia, è quella di Civitanova è stata una serata meravigliosa. Civitanova per il sesto anno ospita la finale di Miss Marche – dice Marco Zingaretti presentatore storico del concorso – quest’anno siamo partiti da fine giugno e dopo due mesi si è concluso questo bel viaggio per la nostra regione, toccando luoghi suggestivi e piazze molto conosciute, borghi storici e città. Asia Campanelli è stata colei che ha vinto tante tappe provinciali (Fermo, Ascoli, Macerata, Pesaro e Ancona) e a Senigallia aveva conquistato la fascia regionale di Miss Riviera Marche a Senigallia (il 20 luglio) che è passata a Manila Violini di Agugliano. Reduce da diverse vittorie provinciali e da una fascia regionale, ha combattuto su un livello alto con 20 finaliste. È una ragazza semplice, vera, con un sorriso solare e allegro. Arrivava ai giurati la sua genuinità e autenticità, trasmette positività, certamente l’ingrediente che l’ha fatta vincere. Rientrava tra le mie quattro preferite, sono felice che abbia vinto e che abbia coronato così il suo bellissimo percorso».

Il momento della proclamazione di Asia Campanelli (Foto Luigi Gasparroni)

Le 20 Miss regionali andranno di diritto alla finale nazionale il 15 settembre a Porto San Giorgio, mentre dal 2 al 5 settembre a Numana si terranno le prefinali con una selezione tra 250 partecipanti da tutta Italia per scegliere le altre venti miss che accederanno alla finalissima del 15.

L’intervista ad Asia Campanelli



Che emozione è?

«Un’emozione unica, un’esperienza indimenticabile, quando hanno nominato il numero 7, il mio, ho sentito un brivido, non ci credevo e non me l’aspettavo. Ho fatto tanta fatica a crederci. Consiglierei a tutte di iscriversi al concorso, è un’esperienza bellissima che mi ha fatto crescere. Serve tanto anche per crescere personalmente: io ero più timida, insicura, oggi mi ritrovo a calcare una passerella con più consapevolezza e sicurezza di me. Il mio passo è cambiato, riesco a guardare le persone con un sorriso diverso».

Un sogno avverato. Cosa si sente di dire alle ragazze?

«Che è importante credere nei propri sogni, anche spingendosi oltre la propria comfort zone come ho fatto io».

Il momento della proclamazione di Asia Campanelli (Foto Luigi Gasparroni)

Quali pensa siano stati gli elementi vincenti che le hanno fatto conquistare il titolo?

«Beh penso il mio modo spontaneo di affrontare il concorso, un percorso nel quale ho costruito un bellissimo rapporto con le altre ragazze, che si è creato in poco tempo ma in modo forte e speciale. Ho un sorriso a 32 denti in passerella anche per questo. Poi ha inciso il mio modo di essere, allegra e solare, credo abbia influito molto, al di là della bellezza esteriore».

E adesso?

«Non vedo l’ora di andare alle prefinali. È un’esperienza bella anche per metterci in gioco. Inizierò poi a studiare Biologia alla UnivPm, ma non posso mettere da parte la moda. Se avessi un’opportunità di lavorare nel campo della moda o dello spettacolo, mi piacerebbe».

C’è qualcuno nel cuore di Miss Marche?

«Ho un fidanzato ormai da due anni che però non è potuto venire alle sfilate e ha seguito da lontano l’elezione».