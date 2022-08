Monte Roberto, auto contro moto: centauro in codice rosso a Torrette

MONTE ROBERTO – Violento scontro tra una Fiat Panda e una moto da cross, oggi pomeriggio 13 agosto verso le 18 lungo la “Strada dei Castelli” che collega Castelbellino a Monte Roberto. A restare ferito, un centauro 25enne che in seguito all’impatto con l’utilitaria è stato sbalzato insieme alla sua moto in un campo adiacente alla carreggiata. Poi, è stato disarcionato dalla moto ed è rotolato per una cinquantina di metri finendo dentro un fossato.

Cosciente ma ferito e dolorante, è stato soccorso prontamente dai sanitari dell’automedica del 118 di Jesi e dell’ambulanza della Croce verde di Cupramontana. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Jesi per i rilievi di legge. Data la dinamica complessa del sinistro, dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01 che è atterrata al campo sportivo di Pianello Vallesina. Il ferito è stato accompagnato in elicottero con un codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Le sue condizioni sono gravi ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. I Carabinieri dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.