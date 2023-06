Monte Roberto, finisce con l’auto contro la colonnina del distributore abbattendola

È accaduto lungo la superstrada 76, sulla corsia in direzione Ancona, nell’area di servizio “Q8”. Ingenti i danni sia alla vettura che all’area di servizio

MONTE ROBERTO – Bizzarro incidente questa mattina verso le 10 lungo la superstrada 76, sulla corsia in direzione Ancona, nell’area di servizio “Q8”. Un’auto condotta da un settantenne residente fuori regione, nell’immettersi nella zona del distributore ha urtato accidentalmente con lo pneumatico contro il cordolo.

Lo pneumatico è scoppiato e il conducente non è riuscito a mantenere il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro una delle colonnine erogatrici di benzina e gasolio. Un impatto violentissimo tanto che la colonnina è stata divelta e le pompe staccate. Il conducente, spaventato ma per fortuna illeso, ha allertato il 112 e sul posto sono intervenuti la polstrada e i vigili del fuoco. Ingenti i danni sia alla vettura che all’area di servizio, successivamente chiusa e transennata.

Non è stato necessario l’intervento dei sanitari poiché né l’automobilista né il passeggero sono rimasti feriti.