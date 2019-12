Monte Roberto, a fuoco quattro autovetture

Due veicoli sono andati completamente distrutti a causa dell'incendio. Altri due sono fortemente danneggiati. Indagano i carabinieri, che non escludono alcuna ipotesi

MONTE ROBERTO – Quattro auto in fiamme a Pianello Vallesina. Nottata di lavoro per i vigili del fuoco, che attorno alla mezzanotte sono intervenuti nella frazione di Monte Roberto per spegnere l’incendio che ha coinvolto quattro veicoli, due dei quali andati completamente distrutti. Sono di proprietà dei residenti delle abitazioni limitrofe.

Sul posto anche i carabinieri, che vogliono indagare sull’accaduto. Al momento, infatti, non si esclude alcuna ipotesi. Nemmeno il dolo. Si cercano elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incendio. In zona, a quanto pare, non vi sono telecamere pubbliche e si stanno cercando occhi elettronici privati che possano aver ripreso quanto accaduto.

Per domare le fiamme, le squadre dei pompieri sono arrivate da Jesi e Arcevia, con l’ausilio dell’autobotte dalla sede centrale.

