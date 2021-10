Monte Roberto, ladri in azione. Rubati monili del battesimo di una bambina

MONTE ROBERTO – Topi d’appartamento in azione a Pianello Vallesina, frazione di Monte Roberto, ai danni di una villetta nei pressi del campo sportivo. È successo sabato sera (16 ottobre). Il furto è stato consumato tra le 20 e le 21,15. Con ogni probabilità tenevano d’occhio la proprietaria dell’appartamento, poiché hanno atteso che uscisse di casa per andare in pizzeria e raggiungesse i genitori che abitano nella stessa villetta ma al primo piano.

I banditi, dopo aver praticato un foro agli infissi, presumibilmente utilizzando un trapano, sono riusciti a girare la maniglia ed entrare in casa. Hanno portato via monili e refurtiva per un valore di circa 3.000 euro, senza trovare denaro ma solo arraffando tutte le catenine che la figlia della proprietaria aveva ricevuto per il battesimo, poi un paio di orecchini, un anello, un ciondolo e perfino un piumino della Colmar. Hanno ripulito tutto, per lo più si tratta di ricordi dal grande valore affettivo. «Forse mi tenevano d’occhio – dice amareggiata la vittima del furto – anche perché sono entrati in azione in un lasso di tempo compreso tra le 20 e le 21,15. Non ci siamo accorti di nulla, non abbiamo manco sentito dei rumori». Immediato l’allarme al 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno condotto i rilievi di legge e che hanno avviato le indagini. L’allarme è serpeggiato anche sui social.